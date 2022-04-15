Лидер хакерской группировки Killnet рассказал о самых успешных атаках

Лидер хакерской группировки Killnet, известный под никнеймом killmilk, дал интервью Lenta.ru. Он рассказал о самых успешных атаках группировки.

Хакеры из Killnet дали отпор группировке Anonymous, «объявившей войну» государственным сайтам России на фоне текущих событий. Кроме того, Killnet проводили собственные атаки на зарубежные правительственные ресурсы — среди них взлом правительственных сайтов Украины, Национального банка Польши, а также американского аэропорта.

«Свой первый удар мы нанесли по домену gov.ua, что привело к падению всех поддоменов, на которых размещены сайты правительственных структур Украины, перестали работать примерно 67 ресурсов», — сообщил хакер.

Он добавил, что группировка проводила атаки, о которых не заявляла публично. Среди них — взломы электронных почт многих высокопоставленных чиновников, резервных баз данных различных банков, а также блокировка устройств сотен граждан США.