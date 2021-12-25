Первый робот в мире научился отстаивать «личное пространство»

Разработанный в британской компании робот-андроид Ameca схватил палец человека, который коснулся его лица, и отвел его в сторону. В компании Engineered Arts назвали поведение робота реакцией на нарушение личного пространства. Видео испытания опубликовали на официальном YouTube-канале компании.

На опубликованных кадрах видно, как робот внимательно следит за пальцем ученого, который водит им перед его лицом. Когда специалист пытался поднести руку поближе, Ameca сначала отстранился. После он позволил прикоснуться к своему носу, но схватил и отвел руку.

«Ameca реагирует, когда вещи входят в их личное пространство. Это даже начинает нас пугать нас, но мы к этому привыкли», — говорится в сообщении разработчиков компании Engineered Arts.

Инженеры Ameca сделали для робота человекоподобное лицо, которым андроид может имитировать мимику. При этом он постоянно обучается за счет искусственного интеллекта.

Проект пока находится в разработке, но создатели уже принимают заявки на аренду или покупку робота. На сайте компании Engineered Arts говорится, что андроид можно использовать для общения или в качестве собеседника на различных мероприятиях.