Льготы от Apple. Студенты смогут получить бесплатный доступ к Apple TV+

Apple решила объединить подписки на Apple Music и Apple TV+. Об этом в своем Instagram-аккаунте с помощью Stories рассказала актриса Хайли Стейнфилд, исполнившая главную роль в сериале «Дикинсон». Возможность воспользоваться пакетной подпиской пока будет только у студентов.

Немного позже это же объявление появилось в официальном аккаунте Apple TV в Instagram.

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Студенческая подписка на Apple Music с доступом к Apple TV+ будет действовать в том числе и на территории России, где цена отдельной подписки на онлайн-кинотеатр — 199 рублей ежемесячно. Сейчас студенческая подписка на Apple Music для российских пользователей стоит 75 рублей в месяц.

Известно, что такая акция будет доступна в течение ограниченного времени, но точные сроки действия студенческой подписки Apple не уточнила.

Оформить такую подписку на Apple Music можно только на одного человека. Для этого необходимо подтвердить статус учащегося через сайт UNiDAYS.

Мировой запуск сервиса Apple TV+ намечен на 1 ноября. В библиотеку онлайн-кинотеатра, кроме «Дикинсон», войдут такие сериалы, как «Видеть», «Ради всего человечества» и «Утреннее шоу».