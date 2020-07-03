LG выпустит скручивающийся смартфон

Новый смартфон презентуют в первой половине 2021 года. Устройство проходит под кодовым названием Project B.

Его наделят уникальными возможностями. По имеющимся данным, у смартфона будет гибкий экран, который сможет сворачиваться и разворачиваться, словно свиток. Его также оснастят 12,3-дюймовым OLED-дисплеем.

Такая конструкция более надежная, чем складывающийся смартфон, заявили создатели уникального экрана. При «закрывании» идет меньше нагрузки на конструкцию.

Предполагается, что сначала LG произведет около двух тысяч устройств, после чего руководство компании подумает о массовом выпуске. LG несет убытки последние 20 кварталов подряд. Новый смартфон должен изменить отношение пользователей к компании и позволить ей улучшить свои позиции.

Патент на новое устройство компания зарегистрировала два года назад. Тем не менее пока никакие подробности больше не разглашаются.