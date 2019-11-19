  • Летчик-испытатель рассказал о модернизации Як-130

    19 ноября 2019, 11:42

    Ольга Ситникова

    Летчик-испытатель Як-130 Василий Севостьянов поделился деталями изменений учебно-боевого российского самолета Як-130. О модернизации объявили на крупнейшем авиакосмическом салоне в Дубае, сообщил сайт телеканала «Звезда».

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    На авиасалоне заявили о планах изменить бортовое оборудование летательного аппарата и улучшить его аэродинамические характеристики.

    «Внесение изменения в комплекс бортового оборудования, в частности, установка локатора, замена БЦВМ, расширение номенклатуры вооружения, применяемого самолетом, улучшение аэродинамических характеристик, многое по мелочам. Самолет будет сильно в возможностях расширен», — пояснил Василий Севостьянов.

    Он также подтвердил, что аэродинамика Як-130 также изменится.

    «Незначительные изменения будут. Будет изменение в программе управления носками крыла, по мелочам, но будет значительная прибавка в возможностях», — отметил летчик-испытатель.

    Ранее Россия заключила договор о поставке порядка 100 учебно-боевых самолетов Як-130.