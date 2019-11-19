Летчик-испытатель рассказал о модернизации Як-130

Россия заключила договор на экспорт около 100 самолетов Як‐130 Подробнее

На авиасалоне заявили о планах изменить бортовое оборудование летательного аппарата и улучшить его аэродинамические характеристики.

«Внесение изменения в комплекс бортового оборудования, в частности, установка локатора, замена БЦВМ, расширение номенклатуры вооружения, применяемого самолетом, улучшение аэродинамических характеристик, многое по мелочам. Самолет будет сильно в возможностях расширен», — пояснил Василий Севостьянов.

Он также подтвердил, что аэродинамика Як-130 также изменится.

«Незначительные изменения будут. Будет изменение в программе управления носками крыла, по мелочам, но будет значительная прибавка в возможностях», — отметил летчик-испытатель.

Ранее Россия заключила договор о поставке порядка 100 учебно-боевых самолетов Як-130.