Летчик Борисенко объяснил, почему роботы не заменят человека в космосе

Летчик-космонавт, Герой РФ Андрей Борисенко объяснил, почему роботы не смогут заменить человека в космосе. Он сравнил людей и машины с правой и левой рукой, написало РИА ФАН.

«Космическая система имеет эти две руки: автоматы и люди. И они дополняют друг друга», — подчеркнул Борисенко.

Борисенко напомнил, что недавно произошел инцидент с орбитальным телескопом «Хаббл». Он не смог заработать нормально в автоматическом режиме. По этой причине американским астронавтам на шаттле пришлось разбираться с поломкой своими силами.

Специалист подчеркнул, что человек дополняет автоматы, а они не могут функционировать без людей. По его мнению, у каждого есть своя область деятельности, и нельзя исключить важные составляющие механизма.