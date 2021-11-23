Американский стартап представил первый прототип «летающей тарелки» для людей

Небольшой американский стартап Zewa Aero представил первый работающий прототип двухместного летающего средства в виде диска. Как сообщило издание New Atlas новинка получила название eVTOL. В будущем его могут использовать в качестве аэротакси или в военных целях.

Сама «тарелка» сделана из углеродного волокна диаметром почти 2,5 метра и весом 317 килограммов. Два двигателя расположены на передней части и две на задней. Каждая из них имеет собственную батарею.

Пассажир попадает на борт через складной люк, расположенный сзади стоящего диска. По сути, человек словно немного ложится вперед. После этого люк закрывается, а стоящая вертикально тарелка поднимается вверх. Спустя 20 секунд она переходит в крейсерский режим и принимает горизонтальное положение. Человек при этом ощущает себя, как Супермен из фильмов. То есть взлетает он вертикально, а потом летит параллельно Земле.

Аппарат способен преодолевать расстояния до 80 километров со скоростью 250 километров в час. После прибытия на место назначения, «тарелка снова принимает вертикальное положение и медленно приземляется. Пассажир выходит из нее через тот же люк.

Основатель и владелец стартапа Стивен Тиббитс пояснил, что его eVTOL работает также, как и обычный дрон, только способен переносить человека.

«Мне кажется, получился интересный продукт для служб быстрого реагирования, поисково-спасательных операций или для военных», — поделился он. По его словам, интерес к его продукту может проявить Индонезия. Страна состоит из нескольких тысяч островов, добраться до которых при помощи «летающей тарелки» можно очень быстро.

По словам Тиббитса, открыть серийное производство ничего не стоит. Штамповать детали можно на большом прессе. По его оценке, стоимость одного летательного аппарата составит 250 тысяч долларов. При покупке 20 таких «тарелок» можно заменить таксопарк. Но главное преимущество в размере летательного аппарата.

На парковочном месте, где встанет один обычный автомобиль можно разместить сразу шесть или семь eVTOL. При этом приземляться тарелка может там, где не сядет обычный вертолет или самолет, которым помешают винт и крылья.

«Службы быстрого реагирования могут припарковать несколько «тарелок» в гараже. Богатые парни могут взять из на свою яхту, чтобы летать на берег», — не исключил Тиббит.

Пока полеты проводят только при помощи дистанционного управления с манекеном. По словам изобретателя, первый пилот отправится в первое путешествие через три месяца. После этого стартап намерен привлекать деньги инвесторов, чтобы начать выпускать eVTOL в промышленных масштабах. Но по закону пока компания сможет предоставлять свои аппараты только государственным экстренным службам. Для коммерческой продажи необходимо получить сертификат, который по самым скромным подсчетам может достигать нескольких миллионов долларов. Но изобретателя это не пугает.

«У меня две суперспособности: настойчивость и возможность запускать программы с очень ограниченным бюджетом», — пояснил Тиббитс.

Он отметил, что его стартап не первый, кто пытается разработать и запустить летающие такси. По его словам, для начала все равно нужно найти инвесторов, а уже потом думать о том, как получить сертификат для коммерческой продажи.