Летающая камера спасет от ограбления

В основном режиме камера ведет наблюдение, будучи установленной на док-станции.

При этом человек может изучить обстановку в своем доме с помощью этой камеры и телефона. Например, благодаря Always Home Cam он узнает, выключена ли плита. Для этого активируется режим дрона, камера покидает док-станцию и летит по маршруту. Управляется Always Home Cam дистанционно.

Режим дрона включается также после срабатывания сигнализации. В таком случае владелец получит сообщение о проникновении злоумышленника, а камера запустит трансляцию из квартиры при наличии интернет-соединения.

Изобретение безопасно для людей и домашних животных, отметили разработчики. Пропеллеры защищены решетками, а шум при их работе идет довольно громкий.

Камера наблюдения поступит в продажу в 2021 году, за нее попросят 249 долларов.