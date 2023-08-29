Технологии 29 августа 2023, 16:34 «Летаю пока корявенько». Космонавт Борисов опубликовал первое видео с борта МКС Космонавт Борисов рассказал о своем первом рабочем дне на МКС

Читать 360tv в

Прибывший на борт Международной космической станции на американском корабле Crew Dragon российский космонавт Константин Борисов рассказал о первом рабочем дне в космосе. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он предложил своим подписчикам задавать вопросы, на которые он обязательно даст ответы.

Реклама

«Всем привет с МКС. Сегодня первый рабочий день. Летаю пока корявенько. Но ничего, справимся», — поделился Борисов.

Российский космонавт Константин Борисов вошел в экипаж миссии Crew-7, и вместе с астронавтами Жасмин Могбели, Андреасом Могенсеном и Сатоси Фурукавой он прибыл на МКС на корабле Crew Dragon в минувшую субботу, 27 августа. Корабль пристыковался к американскому модулю Harmony.

После прибытия новой группы количество находящихся на МКС людей выросло до 11 человек. Кроме новеньких, на станции продолжили работу россияне Сергей Прокофьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев и астронавты Франциско Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург, Султан аль-Нейади.

Константин Борисов стал 23-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, и третьим — на Crew Dragon.