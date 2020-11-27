Lenovo разработала первый в мире ноутбук с гибким экраном

Уточняется, что модель называется Lenovo X1 Fold. Это устройство будет работать на базе пятиядерного процессора Intel Core i5-L16G7. По словам специалистов, у него есть гибридная архитектура ядер. До этого ее использовали в смартфонных чипах от Qualcomm, MediaTek и Huawei.

У ноутбука 13,3-дюймовый 2К-дисплей. Помимо прочего, он обладает десятичасовой автономностью. Объем оперативной памяти составляет восемь гигабайт, а постоянной — до одного терабайта. Еще в Lenovo X1 Fold установлена акустическая система Dolby Atmos и гибридная веб-камера. Устройство имеет два USB-C порта.

Предварительно старт продаж нового ноутбука назначен на середину декабря этого года. Стоимость новинки составит примерно 330 000 рублей.