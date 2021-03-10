«Легкий» Instagram для Аndrоid заработал в России

Компания Fасеbооk выпустила облегченную версию Instagram для Android, которая занимает всего два мегабайта, но имеет все основные функции. Приложение Instagram Lite заработает более чем в 170 странах мира и уже доступно в России.

Над созданием приложения трудились разработчики в Нью-Йорке и Тель-Авиве. Тестирование начали в Индии еще в 2018 году. Российские пользователи уже могут скачать Instagram Lite в магазине приложений Google Play.

Instagram Lite ориентирован на рынки развивающихся стран. Как и в обычной версии приложения, здесь так же можно редактировать снимки, публиковать фото и видео, просматривать ленту, использовать стикеры, пользоваться разделами Stories, Explore, IGTV.

С 1 марта многие пользователи Instagram получили возможность подключать к прямым трансляциям до трех человек.

В феврале Facebook выпустило приложение для чтения рэпа, которое получило название Ваrs. В рамках тестирования оно доступно только для iOS, а попасть туда можно только по инвайтам.