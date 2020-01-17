Легендарный фотоаппарат «Зенит» снова начали продавать в России

Розничные продажи легендарного фотоаппарата «Зенит» в обновленной версии начались в России. Ранее технику можно было купить только в интернет-магазине или у официальных партнеров завода-производителя.

Сейчас лимитированную версию «Зенита» можно приобрести в флагманском бутике Leica в ГУМе. У аппарата есть объектив «Зенитар 1/35». Его полностью разработали и произвели в России. Дизайн повторяет фотоаппараты семейства «Зенит» и «Зоркий». Цвета камер — черный или серебряный. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе холдинга «Швабе» (входит в Ростех).

Стоимость нового «Зенита М» с объективом составляет 460 тысяч рублей.

«Это фиксированная цена для российского рынка, обусловленная значимостью самой камеры и техническими особенностями всех изделий в комплекте», — заявили в «Швабе».

«Зенит М» разработан на базе камеры Leica M, так как новую модель создали в кооперации с немецким производителем фотокамер и оптики Leica Camera AG. Презентация фотоаппарата состоялась на международной выставке Photokina 2018 в Кельне.

Классический «Зенит» стал одним из первых в мире однообъективных зеркальных фотоаппаратов с пентапризмой. Его начали производить в СССР в 1952 году. Он был создан на базе дальномерного фотоаппарата «Зоркий».