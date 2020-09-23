23 сентября 2020, 11:10
Ледокол «Арктика» отплыл из Петербурга в Мурманск
Накануне универсальны атомный ледокол «Арктика» вышел из достроечной набережной в Санкт-Петербурге и отправился в порт приписки в Мурманск. Об этом сообщило «Утро.ру».
Гендиректор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка рассказал, что переход из Петербурга в Мурманск займет около двух недель.
«За это время будет осуществлена проверка работы атомного ледокола в ледовых условиях», — отметил Кашка.
В свою очередь руководитель Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого проекта.
Он выразил уверенность, что следующие суда данного проекта будут построены и обеспечат выполнение всех задач для страны в Северном Ледовитом океане.