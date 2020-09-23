Ледокол «Арктика» отплыл из Петербурга в Мурманск

Гендиректор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка рассказал, что переход из Петербурга в Мурманск займет около двух недель.

«За это время будет осуществлена проверка работы атомного ледокола в ледовых условиях», — отметил Кашка.

В свою очередь руководитель Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого проекта.

Он выразил уверенность, что следующие суда данного проекта будут построены и обеспечат выполнение всех задач для страны в Северном Ледовитом океане.