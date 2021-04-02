Ученый раскрыл два направления развития лазерного оружия

В обозримом будущем технологии лазерного оружия будут развиваться в двух направлениях — это физическое уничтожение техники противника и поражение его систем управления.

«Допустим, дрон летит, а нужно, чтобы он не летал. Можно попасть по нему из пушки, а можно лазерным лучом: либо просто сжечь, но это очень дорогое удовольствие, или же вывести из строя его систему управления», — сказал в беседе с РИА «Новости» президент Лазерной ассоциации доктор физико-математических наук Иван Ковш.

Второй вариант, как отметил ученый, — это повреждение систем управления, когда лазер бьет по технике и провоцирует мощный импульс вторичного магнитного излучения. Это излучение сжигает чипы и системы управления. На сегодняшний день второй вариант более эффективен, чем боевой лазер. Ведущие военные державы уже широко внедряют его.

Однако, как отметил глава Лазерной ассоциации, при современном уровне развития науки применение лазера для физического уничтожения целей становится более доступным, хотя раньше оно считалось слишком энергоемким.

США, как напомнил ученый, уже смогли создать и принять на вооружение компактный 60-киловаттный боевой лазер. Его применение еще десять лет назад было непрактичным из-за «огромного» блока питания. Китай недавно тоже представил образец боевого лазера — лазерную штурмовую винтовку. Но этот проект ученый счел «экзотикой».

Великобритания выделит 6,6 миллиарда фунтов стерлингов на разработку гиперзвукового оружия. Также власти планируют противодействовать российским военным с помощью спецназа. Согласно стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства, дополнительные три миллиарда фунтов стерлингов будут выделены сухопутным силам, 120 миллионов фунтов будут потрачены на создание новой бригады по проведению специальных операций, основой которой станут четыре батальона полка рейнджеров.