Лампу для дезинфекции от ковида создали в Китае

Китайские специалисты придумали ультрафиолетовую лампу, позволяющую обрабатывать различные предметы, зараженные ковидом на 99,99%. Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на China Daily.

Прибор прошел успешные испытания в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний китайской провинции Хубэй. Разработчики отметили, что эта лампа работает гораздо эффективнее, чем обычная ртутная. При этом прибор потребляет мало энергии и может обеззараживать предметы на протяжении 50 тысяч часов.

Лампа также способна уничтожать другие опасные бактерии, например, золотистый стафилококк.