Lamborghini выпустила суперкар Roadster за 262 миллиона рублей

Машина оборудована воздуховодами за водительским и пассажирским сиденьями. Помимо прочего, у автомобиля есть шесть шестиугольных фар заднего хода. В суперкаре установлены специальные активные заслонки, которые отводят тепло от двигателя.

Авто оснащено силовой установкой. Она состоит из 6,5-литрового атмосферного двигателя V12, а также 34-сильного электромотора. В целом отдача агрегатов составляет 819 лошадиных сил. Машина может разогнаться до 100 километров в час за 2,9 секунды. Ее максимальная скорость — 350 километров в час.

Производитель выпустит только 19 таких автомобилей. Стоимость каждого из них составит около 3,7 миллиона долларов.