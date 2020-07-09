09 июля 2020, 16:29
Lamborghini выпустила суперкар Roadster за 262 миллиона рублей
Итальянская компания Lamborghini представила открытую версию суперкара Sian под названием Roadster за 262 миллиона рублей. Это самая мощная модель за всю историю марки, сообщила газета «Известия» о ссылкой на пресс-релиз компании.
Машина оборудована воздуховодами за водительским и пассажирским сиденьями. Помимо прочего, у автомобиля есть шесть шестиугольных фар заднего хода. В суперкаре установлены специальные активные заслонки, которые отводят тепло от двигателя.
Авто оснащено силовой установкой. Она состоит из 6,5-литрового атмосферного двигателя V12, а также 34-сильного электромотора. В целом отдача агрегатов составляет 819 лошадиных сил. Машина может разогнаться до 100 километров в час за 2,9 секунды. Ее максимальная скорость — 350 километров в час.
Производитель выпустит только 19 таких автомобилей. Стоимость каждого из них составит около 3,7 миллиона долларов.