Лаборатория по «искусственному интеллекту» откроется в Якутске

«Лаборатория будет создана в виде консорциума с Северо-Восточным федеральным университетом и другими ведущими вузами страны во исполнение указа «О развитии искусственного интеллекта в РФ», — отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов.

По информации газеты «Взгляд», к 2024 году в Парке высоких технологий «ИТ-парк» хотят организовать минимум четыре лаборатории. В них специалисты будут изучать и внедрять сквозные технологии.

«Лаборатории будут способствовать развитию и реализации научно-исследовательских проектов, созданию новых высокотехнологичных продуктов и стартапов», — уточнили в сообщении министерства.