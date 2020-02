«Кусок корейского барахла»: россияне пожаловались на блокировку Smart TV

Россияне стали замечать, что функции Smart TV от Samsung больше не работают. В компании заявили, что телевизоры нужно приобретать в официальных магазинах. Если купили его непонятно где, то на полноценную работу рассчитывать не стоит.

Первым проблемой поделился пользователь vc.ru. Он рассказал, что в какой-то момент его Smart TV показал сообщение: This TV is not fully functional in this region («Телевизор не может полноценно функционировать в этом регионе»).

«Ах ты ж кусок корейского барахла, подумал я, и бросился судорожно выключать и включать устройство. Ведь этот известный всем способ помогает от всех бед не хуже подорожника. Многократные попытки не увенчались успехом, функции Smart TV не работали», — поделился мужчина.

Россиянин погуглил и выяснил, что не он один столкнулся с такой проблемой. На разных форумах и в соцсетях жаловались на то же самое. По словам мужчины, телевизор он покупал через интернет, но он был с отметкой об официальной гарантии. В итоге он написал в поддержку Samsung, но в компании не ответили, как решить проблему.

В Samsung пояснили, что ошибка на экране говорит о том, что телевизор изготовили под технические требования другого региона. Соответственно, компания не гарантирует, что все функции будут работать, если вы купили его в другом месте.

«Информация о том, что доступность функций зависит от региона поставки, указана в инструкции пользователя. Мы рекомендуем покупать продукцию только у официальных ретейлеров в регионе, чтобы иметь возможность пользоваться всеми функциями изделия и также поддержкой производителя», — написал пользователю представитель Samsung.

Под постом мужчины собралось множество комментариев. Подписчики начали писать о своих проблемах со Smart TV и жаловаться на технику компании.

«Вы просто гады… Сегодня, придя домой после трудового дня, решил посмотреть свой любимый сериал, а тут мне мой телевизор выдал такую ошибку. <…> Спасибо за ваше сожаление, конечно, компания Samsung… Но впредь буду обходить вашу технику стороной и всем своим близким об этом расскажу», — негодовал Максим Волков.

«Уважаемый Samsung, а как быть тем, кто переезжает? Я, к примеру, купил телевизор в этом году в РФ у „М.Видео“ и собираюсь в Германию с ним переехать. Его можно выкинуть теперь?» — задался вопросом другой пользователь.

«Так же заблокирован телевизор qe65q7fn — до свиданья, Samsung, больше я в вашей конторе не куплю ни один продукт», — заключил комментатор.

Многие стали писать, что говорить про официальные магазины, конечно, хорошо, но вопрос, что сейчас делать россиянам, остался открытым.