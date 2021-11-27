Курсанты воронежской академии создали камень-шпион

Курсанты Военно-воздушной академии из Воронежа создали роботизированный комплекс наблюдения, замаскированный под камень. Идею им подсказал научный руководитель из Сирии.

По данным телеканала «Звезда», камень оснащен гусеницами, скрытой камерой и микрофоном. Сейчас проводятся его испытания.

Устройство может находиться в режиме ожидания около суток. Он реагирует на движение, после чего начинает съемку. Действие камеры — около двух километров. Она может снимать без перерыва в течение 15 часов. Данные передаются в штаб.

«Основная проблема была в том, что создание данной конструкции подразумевает компактное расположение всех модулей на гусеничной платформе. Вторая же особенность данного комплекса, это интегрирование двух языков для работы данного комплекса», — рассказал курсант Военно-воздушной академии Николай Емец.

Это устройство не имеет аналогов в Вооруженных силах. Оно может найти применение в позиционной войне.