Технологии 19 августа 2023, 00:40 Курс на биометрию. Заменит ли улыбка пластиковые карты Директор АНО «Цифровые платформы» Щельцин: переход на биометрию зависит от желания людей Depositphotos.com / itchaz.gmail.com

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Сбербанк запустил функцию оплаты покупок по биометрии на всех кассах торговой сети «Азбука вкуса». Улыбкой в будущем можно будет и подтвердить участие в программе лояльности «Вкусомания» — ее карты тоже планируют интегрировать в новую систему. Уйдут ли в прошлое пластиковые карты и каково будущее бесконтактных платежей — в материале «360».

Биометрия идет в массы

О новом способе оплаты, который ввел Сбербанк для торговой сети, сообщило РИА «Новости».

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«„Оплата улыбкой“ — еще один шаг к развитию бесконтактных методов платежей для покупателей», — отметили в кредитно-финансовой организации, добавив, что этот метод платить за покупки выберут те, кто ценит комфорт, инновации и дорожит своим временем.

После активации нового способа платежа в мобильном приложении (в профиле нужно подключить сервис распознавания по лицу) деньги будут списывать, как только человек посмотрит в камеру.

Биометрию начали активно применять в России не только при оплате покупок. Например, российские пользователи Сети используют ее для входа на сайт «Госуслуги». Этот способ входа доступен для зарегистрированных в Единой биометрической системе.

Кроме того, россиянам снова предоставили возможность получить загранпаспорт с использованием биометрических данных. В документах такого типа содержится чип с биометрическими данными владельца. Срок действия документов составляет 10 лет.

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Хорошее начинание для России

Функцию оплаты покупок по биометрии активно используют в разных странах, заявил «360» независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

«Это хорошее начинание для нашей страны, только оно будет недешевым. Мы сможем уйти от пластиковых банковских карт, если начнем выпускать свою электронику», — сказал он.

Эксперт напомнил, что переход на биометрию при оплате покупок является вопросом цифровой емкости, но здесь России нужно будет перестать зависеть от поставок из Китая.

РИА «Новости»

Без гарантий, но по желанию

Эксперт по кибербезопасности и компьютерным технологиям Алексей Курочкин в беседе с «360» отрицательно высказался насчет биометрии. По его словам, в этом вопросе нет гарантий безопасности.

«Я против биометрии, ведь никто не сможет дать гарантии безопасности, поэтому когда-нибудь этим обязательно воспользуются мошенники. Поэтому не надо лениться, ведь сейчас в большинстве случаев карточку даже не нужно вставлять, а просто прикладываешь — и все», — пояснил он.

Полный переход на биометрию в России будет небыстрым, заверил «360» генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Мы не так давно перешли с наличных на пластиковые карты, а потом с карт — на телефоны. Поэтому думаю, что переход на биометрию не будет иметь большой скорости, но все зависит от желания людей», — отметил он.

Щельцин напомнил о риске утечки информации при таком способе оплаты. К тому же, биометрические данные не особо удобно поменять или обновить, по сравнению с тем же паролем в банке, заключил он.