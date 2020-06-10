Российский политик Франц Клинцевич высказался о предложении украинского депутата, попросившего Зеленского создать атомные бомбы и направить их на Россию и Венгрию. По его мнению, проблему Украины этим не решить.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности считает, научный потенциал на Украине есть. Теоретически они могут создать ядерную бомбу, но навряд ли это поможет стране.

Первое, кто им разрешит? Второе — для того, чтобы ей пользоваться и был какой-то эффект одной бомбы мало. Проблему, связанную с развалом Украины таким образом не решишь. Страна потеряла суверенитет, экономический коллапс, уровень жизни падает, безработица, земли продаются Франц Клинцевич

Он отметил, что развал, который намечается на Украине идет не от России. По его словам, России нужна единая, сильная и независимая Украина, с которой можно будет по-братски сотрудничать и вместе развиваться.

«Венгрия и Румыния сегодня все больше говорят о том, что надо вернуть исконные земли. Национальные меньшинства, которые там проживают хотят вернуться к себе. Такие вещи уже звучат от европейских лидеров напрямую и не стесняясь. Причем здесь Россия?», — сообщил политик.

Он пояснил, что Украине надо было просто жить по-братски с Россией, а не быть использованной, как антироссийская струна. Он отметил, что сейчас Украина живет в информационном поле, чтобы только хоть как-то навредить России.

«Сегодня Украина стала страной террористов. Они в этом безумии могут совершить все, что угодно. Здесь кроме жесткого осуждения должен быть серьезный контроль, чтобы такой возможности на Украине не было», — рассказал Клинцевич.

Он подчеркнул, что если вдруг возможность появится — ядерный заряд незамедлительно приведут в действие.

«Это большая беда для всей Европы, которую культивируют американские эмиссары (представитель государства, направляемый в другую страну для выполнения секретных поручений — прим.ред.). Они сегодня управляют всем силовым блоком, вмешиваются в экономику и вот таких сумасшедших направляют, чтобы дестабилизировать обстановку и ситуацию», — отметил он.

Ранее украинский депутат Тарас Билан обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой срочно создать атомные бомбы. Снаряды он хочет направить в сторону России и Венгрии.