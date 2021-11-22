22 ноября 2021, 23:58
Крысы сыграли в Doom II в виртуальной реальности
PCGamer: нейроинженер Виктор Тот научил крыс играть в Doom II
Крысы научились играть в Doom II. Грызунов обучил прохождению лабиринта нейроинженер Виктор Тот, создав для них виртуальную реальность.
Кастомный уровень на движке Doom II Тот сделал довольно простым. Нейроинженер не хотел затягивать эксперимент.
В игровой коридор ученый поместил несколько импов. Игроков они не атаковали — только вставали у них на пути. Для выстрела крысе нужно было приподняться. При верном шаге животное получало награду — сладкую воду.
Завершив эксперимент, Тот решил в дальнейшем несколько изменить процесс. Крысам он намерен предоставить возможность стрелять при помощи нажатия на кнопку носом.
Животных нейроинженер назвал в честь создателей шутера — Джона Кармака, Джона Ромеро и Тома Холла.