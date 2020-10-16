16 октября 2020, 13:51
Крыши домов Петербурга защитят от льда с помощью нанотехнологий
Крыши домов Санкт-Петербурга защитят от льда с помощью нанотехнологий. На кровлях двух зданий на набережной реки Фонтанки и Тверской улице появится антиобледенительная нагревательная пленка, пишет сайт «Петербургский дневник».
Такая разработка появилась по договоренности с управляющей компанией «РОСНАНО». Система обогрева представляет собой пленку, края которой обрамляют медные ленты. Они являются основным греющим элементом. Поперек них расположены проводящие дорожки из полиэтиленовой смолы. Устройство позволит теплу распределяться равномерно. Снег на крышах будет моментально таять при нагреве поверхности до 50 градусов.
Благодаря такой разработке на кровле не будет появляться лед. В нынешнем году «греющий кабель» должен появиться в 74 домах. В 20 из них находятся социальные объекты. В их числе детские сады и медицинские кабинеты.