Крыши домов Петербурга защитят от льда с помощью нанотехнологий

Такая разработка появилась по договоренности с управляющей компанией «РОСНАНО». Система обогрева представляет собой пленку, края которой обрамляют медные ленты. Они являются основным греющим элементом. Поперек них расположены проводящие дорожки из полиэтиленовой смолы. Устройство позволит теплу распределяться равномерно. Снег на крышах будет моментально таять при нагреве поверхности до 50 градусов.

Благодаря такой разработке на кровле не будет появляться лед. В нынешнем году «греющий кабель» должен появиться в 74 домах. В 20 из них находятся социальные объекты. В их числе детские сады и медицинские кабинеты.