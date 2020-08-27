Ограничение мобильного трафика в Крыму объяснили

Ограничения на потребление трафика на Крымском полуострове со стороны российских операторов введены не без причины. Это необходимо, потому что они позволяют местным операторам поддерживать достойное качество связи для своих абонентов.

Ранее пользователи, которые используют номера телефонов, приобретенные «на материке», пожаловались на ограничение доступа к мобильному интернету в Крыму со стороны крупных российских операторов. РИА «Новости» выяснило, что они делают это не без причины — российские операторы ввели ограничения по просьбе местных коллег. Крымские операторы опасаются, что их сети могут не выдержать резкого увеличения нагрузок, что повлияет на качество связи для всех абонентов.

Об этом агентству рассказали в пресс-службе крымского оператора «К-Телеком».

«В текущих условиях оптимизация потребления трафика роуминговыми партнерами позволит нам сохранить достойное качество связи для абонентов, находящихся на полуострове», — сообщили там.

В пресс-службе уточнили, что во время туристического сезона на полуостров приезжают абоненты всех российских операторов — они регистрируются в сети операторов Крыма и продолжают пользоваться услугами связи и мобильным интернетом в роуминге. Собеседник выразил надежду, что туристы станут пользоваться передачей данных рационально, чтобы не создавать «зоны критической нагрузки».