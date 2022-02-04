Крупный сбой произошел у «ВКонтакте» и провайдера «Ростелеком»
Downdetector: пользователи «ВКонтакте» и провайдера «Ростелеком» сообщили о сбоях
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе социальной сети. Также о проблемах с подключением к интернету сообщили клиенты провайдера «Ростелеком». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Согласно представленным данным, более половины пользователей «ВКонтакте» сообщили о проблемах с работой веб-версии социальной сети. У 41% появились проблемы с мобильным приложением.
Судя по карте Downdetector, сбой произошел у пользователей всей европейской части России, Западной Сибири и Дальнего Востока.
О проблемах с подключениям к стационарному интернету заявили 73% пользователей провайдера «Ростелеком». Еще 20% пользователей сообщили о пропаже сигнала.
Карта сбоев показала, что с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и центральной части России.
Официально компании пока не прокомментировали проблемы.