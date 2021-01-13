Крупный сбой произошел у сервиса Skype

По данным на 16:58 сайт принял 258 отчетов. Проблемы начались в 15:55. У 54% пользователей не отправляются сообщения, у 24% — проблемы с сайтом и 20% не могут зайти в Skype.

Сейчас сервис не работает в Пакистане и Индии, также жалуются пользователи из Америки, чуть меньше отчетов пришло из Москвы и Киева.

На прошлой неделе крупный сбой произошел у приложения банка «Тинькофф». Данные об этом появились на сайте Downdetector. Представители банка отрицали проломы. В пресс-службе отметили, что они не фиксировали каких-либо проблем ни в приложении, ни в соцсетях. Хотя на «живой карте» была отмечена Москва, Санкт-Петербург и Калининград.