Крупное обновление анонсировали разработчики WhatsApp. Они рассказали, что в течение нескольких следующих недель в мессенджере появятся сразу несколько новых функций.

Информация об этом появилась на официальном сайте WhatsApp.

«Хотя мы по-прежнему уделяем основное внимание тому, чтобы предоставлять вам простое, надежное и безопасное приложение для общения с родными и друзьями, мы также продолжаем совершенствовать дизайн нашего продукта, чтобы WhatsApp оставался самым удобным способом связи, где бы вы ни находились», — сказано в сообщении.

Разработчики рассказали, что в следующем обновлении пользователей ждут сразу пять новых функций. Первая из них — анимированные стикеры, которые позволят сделать общение пользователей друг с другом «еще более веселым».

Второе нововведение — QR-коды. После появления этой функции пользователям мессенджера станет еще проще добавлять новых знакомых в свои контакты. Для этого достаточно будет просто просканировать QR-код. Это значит, что больше не придется вводить номер каждого нового собеседника вручную и добавлять по одному за раз.

Третьей функцией, которая появится после обновления, станет темный режим в WhatsApp Web и WhatsApp для компьютеров — до этого темной темой могли пользоваться только владельцы смартфонов.

Еще одно нововведение, которое ждет пользователей мессенджера — это улучшение функции групповых видеозвонков. Разработчики пояснили, что решили добавить возможность развернуть видео одного из многих собеседников на весь экран. Для этого достаточно просто выбрать видео контакта и удерживать его некоторое время. Кроме того, в групповых чатах из восьми или менее участников появятся иконки видеозвонков.

Пятым обновление, которое ждет пользователей мессенджера, станут статусы в KaiOS. Они будут действовать только для устройств на этой платформе — их владельцы смогут делится статусами, которые исчезнут через 24 часа.