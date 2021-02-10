Крупнейшую партию оборудования для майнинга биткоинов привезли в Россию из Азии

В Россию из Азии доставили 14 фур с 20 000 устройств для майнинга биткоина. Стоимость ввезенного оборудования может составлять от 40 до 60 тысяч долларов.

В конце декабря привезенное импортированное оборудование начало майнить биткоины в Братске Иркутской области. Для этого был выделен отдельный ангар как обособленный Центр обработки данных уровня Tier-III. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора и основателя оператора дата-центров BitRiver Игоря Рунца.

Эксперты считают, что такой масштабности ферма сможет обеспечить три месяца работы всего розничного рынка майнинга в стране. Эта сделка поможет сохранить Россию в тройке стран мира по майнингу криптовалюты.

Руководитель Chilkoot, официальный дистрибутор производителей майнингового оборудования в РФ Артем Еремин считает, что обычно инвесторы не покупают такую огромную партию из-за волатильности стоимости криптовалюты.

Руководитель дата-центра Six-Nines (Швеция) Сергей Трошин также считает, что покупка таких мощностей несет в себе определенные риски. Вступивший в силу 1 января 2021 года закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) обходит деятельность майнеров. Это значит, что будущее рынка криптовалюты в России неизвестно. Он предположил, что покупатель «имеет негласное разрешение майнить на высоком уровне».

Стоимость биткоина второй месяц бьет рекорды после нескольких заявлений Илона Маска.