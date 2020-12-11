Новые вещи из старых железок. Как работает крупнейший в России завод переработки металла
Увидеть здесь можно все — от электроплиты и банкомата до автобуса или железнодорожного состава. Но вскоре это станет частью чего-то нового. Например, из полученного металла могут сделать провода, строительные конструкции и детали для автомобилей.
Такую трансформацию каждый предмет проходит на заводе «Вторалюминпродукт». Сегодня он самый крупный в России по переработке и утилизации металлолома.
Здесь же есть специальные пункты приема, куда можно сдать бытовую технику. Это отметил генеральный директор завода Илья Качапин.
Мы работаем со школами, институтами, больницами и так далее. Полностью забираем все старое электротехническое оборудование. Наша задача заключается в том, чтобы увеличить сбор электронного лома
Все это перерабатывают на предприятии. Например, из автомобилей сначала сливают все жидкости, чтобы избежать взрыва. Колеса отправляют на переработку резины, а сама машина попадает в шредер — огромный измельчитель.
При сортировке металл отделяют от всего остального и превращают в стружку. Ее прессуют в брикеты и отправляют на другие заводы. А уже там это сырье получит вторую жизнь — превратится в строительные конструкции и детали для автомобилей.