Новые вещи из старых железок. Как работает крупнейший в России завод переработки металла

В Некрасовке находится крупнейший российский завод по переработке металлолома. Местные жители сдают, например старую бытовую технику, чтобы подарить ей вторую жизнь. На одной площадке телефоны, машины и настоящие железные гиганты превращаются в новые вещи.

Увидеть здесь можно все — от электроплиты и банкомата до автобуса или железнодорожного состава. Но вскоре это станет частью чего-то нового. Например, из полученного металла могут сделать провода, строительные конструкции и детали для автомобилей.

Такую трансформацию каждый предмет проходит на заводе «Вторалюминпродукт». Сегодня он самый крупный в России по переработке и утилизации металлолома.

Здесь же есть специальные пункты приема, куда можно сдать бытовую технику. Это отметил генеральный директор завода Илья Качапин.

Мы работаем со школами, институтами, больницами и так далее. Полностью забираем все старое электротехническое оборудование. Наша задача заключается в том, чтобы увеличить сбор электронного лома Илья Качапин.

Все это перерабатывают на предприятии. Например, из автомобилей сначала сливают все жидкости, чтобы избежать взрыва. Колеса отправляют на переработку резины, а сама машина попадает в шредер — огромный измельчитель.

При сортировке металл отделяют от всего остального и превращают в стружку. Ее прессуют в брикеты и отправляют на другие заводы. А уже там это сырье получит вторую жизнь — превратится в строительные конструкции и детали для автомобилей.