Крупнейший флот грузовых авиабеспилотников появится в России до конца года

Флот грузовых беспилотников создадут в России. Транспортные средства смогут доставлять посылки массой до 100 килограммов, сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Первые полеты беспилотников запланированы на конец июля. По словам гендиректора по развитию компании «Авиателекоминвест» Андрея Потемкина, в ближайшее время появится компания, которая будет заниматься разработкой интеграции беспилотников в воздушное пространство.

В проекте примут участие свыше 10 отечественных компаний. Флот соберут из собственных комплектующих и электронных компонентов.

В России также активно внедряются цифровые технологии в области обращения с отходами. РЭО представит платформу, на которой можно продавать вторсырье.