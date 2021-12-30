Крупнейшие соцсети в России окажутся бесплатными как социально значимые ресурсы

Российские социальные сети, которые ежесуточно посещают более пяти миллионов пользователей, смогут войти в перечень значимых информационных ресурсов. За счет этого они смогут бесплатными, передал ТАСС.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил критерии. Среди обязательных, помимо посещаемости, является наличие не менее пяти тысяч страниц органов власти, а также страниц государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов.

Перечень подобных ресурсов будет обновляться не меньше раза в год, а сведения о включении их в список будут доступны на портале Роскомнадзора.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов рассказал, что Россия предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом. По словам Сыромолотова, соглашение может быть эффективным лишь при условии, что его примут все без исключения страны. Дипломат уточнил, что проблему обсуждает в Международном союзе электросвязи, с которым Российская Федерация активно сотрудничает.