Рогозин рассказал, что кроется за идеей Илона Маска бомбить Марс

Задумка Илона Маска бомбить ядерными зарядами Марс чудовищна и негуманна. Это прикрытие, чтобы вынести в космос ядерное оружие, считает глава Роскосмоса.

Об этом Дмитрий Рогозин заявил в эфире «Соловьев LIVE» в YouTube.

«Совершенно очевидно, что идея бомбить ядерными зарядами Марс выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений. Кто ему дал право уничтожать планету?! Мы понимаем, что за этой демагогией скрывается одно: это прикрытие для выведения ядерного оружия в космос», — сказал он.

Он добавил, что ведомство видит эти попытки и будет максимально этому препятствовать. Рогозин подчеркнул, что выведение оружия в космос запрещено всеми законами и нормами международного права.

Илон Маск заявил, что планирует превратить климат Марса в земной. Для этого он собирается провести на полюсах красной планеты большое количество термоядерных взрывов. Он считает, что это приведет к испарению замерзшего углекислого газа и сделает атмосферу более плотной.