Криминальные группы в интернете будут блокировать до суда

Автор документа — зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

В законопроекте дается определение понятий «криминальная субкультура» и «деятельность по распространению криминальной субкультуры». Документ подразумевает досудебную блокировку интернет-сообществ и групп, подпадающих под эти определения.

Своевременная блокировка подобного контента в интернете окажется профилактической мерой против вовлечения граждан, в первую очередь молодых людей, в противоправную, преступную деятельность или даже экстремистскую.

Авторы проекта предлагают внести изменения в два закона — «Об основах профилактики правонарушений» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Все участники совещания, в том числе представители прокуратуры, МВД, Министерства юстиции, Федеральной службы исполнения наказаний, поддержали концепцию документа.

«Нужно не вершки собирать, а корни пропалывать, то есть бороться не с самими организациями, а идеологической основой, общей дефиницией, на основе которой возникают эти организации», — сказал Башкин.

Тюремная культура, или тюремные университеты, насчитывает столетнюю историю. Она начала формироваться в Российской империи. Однако с появлением интернета эта «пена перехлестнула через край», теперь веяния этой культуры проникли в окружающий нас мир. Некоторые модераторы процессов находятся в местах лишения свободы, другие — за границей. Они используют анонимность и удаленность Сети, благодаря чему выстраивают культуру за пределами тюрем.