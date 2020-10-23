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    23 октября 2020, 10:52

    Криминальные группы в интернете будут блокировать до суда

    Алена Макаренко

    Группы в интернете, пропагандирующие криминальную субкультуру и ее распространение, будут блокироваться до решения суда. То есть по аналогии с экстремистскими сайтами. Законопроект обсудили сенаторы и эксперты на совещании в Совете Федерации, сообщила «Парламентская газета».

    Автор документа — зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

    В законопроекте дается определение понятий «криминальная субкультура» и «деятельность по распространению криминальной субкультуры». Документ подразумевает досудебную блокировку интернет-сообществ и групп, подпадающих под эти определения.

    Своевременная блокировка подобного контента в интернете окажется профилактической мерой против вовлечения граждан, в первую очередь молодых людей, в противоправную, преступную деятельность или даже экстремистскую.

    Авторы проекта предлагают внести изменения в два закона — «Об основах профилактики правонарушений» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Все участники совещания, в том числе представители прокуратуры, МВД, Министерства юстиции, Федеральной службы исполнения наказаний, поддержали концепцию документа.

    «Нужно не вершки собирать, а корни пропалывать, то есть бороться не с самими организациями, а идеологической основой, общей дефиницией, на основе которой возникают эти организации», — сказал Башкин.

    Тюремная культура, или тюремные университеты, насчитывает столетнюю историю. Она начала формироваться в Российской империи. Однако с появлением интернета эта «пена перехлестнула через край», теперь веяния этой культуры проникли в окружающий нас мир. Некоторые модераторы процессов находятся в местах лишения свободы, другие — за границей. Они используют анонимность и удаленность Сети, благодаря чему выстраивают культуру за пределами тюрем.