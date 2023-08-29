Кремль поздравил конструкторов самолета SJ-100 с первым полетом | 360°

Технологии 29 августа 2023, 12:46 Кремль поздравил конструкторов самолета SJ-100 с первым полетом Песков: в Кремле сочли успехом первый полет импортозамещенного SJ-100 РИА «Новости»

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Работа по созданию импортозамещенного самолета SJ-100 проходила в сжатые сроки. Она пока что не закончена, однако скорое оснащение машины отечественным двигателем стало большим успехом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Предстоит оснастить эту машину нашими отечественными двигателями. <…> Это действительно большой успех», — указал представитель Кремля.

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Песков также поздравил авиастроителей с первым полетом импортозамещенного SJ-100.

«В весьма сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины», — констатировал он.

В Комсомольске-на-Амуре 29 августа испытали образец SJ-100. Под управлением двух летчиков и инженера воздушное судно провело в небе 54 минуты. За это время специалисты проверили систему авторегулирования давления в кабине, характеристики устойчивости и управляемости самолета. Видео с места событий уже появилось в Сети.

Опытный образец SJ-100 создали конструкторы ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. В самолете заместили российскими около 40 импортных систем и агрегатов.