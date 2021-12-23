Кремль анонсировал дату заседания Госсовета и Совета по науке

В пресс-службе Кремля рассказали, что заседание Госсовета и Совета по науке пройдет 24 декабря. На нем будут подведены итоги и выдвинуты предложения новой долгосрочной программы. Об этом сообщило РИА «Новости».

На мероприятии будут представлены доклады вице-премьера Дмитрия Чернышенко, председателя комиссии Госсовета по направлению «Наука», губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, а также президента РАН Александра Сергеева и ректора МГУ Виктора Садовничего, написал RT.

По словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, такого количества мероприятий как в рамках Года науки и технологий, ранее в стране никогда не проводилось.