23 декабря 2021, 15:56
Кремль анонсировал дату заседания Госсовета и Совета по науке
РИА «Новости»: заседание Госсовета и Совета по науке состоится 24 декабря
В пресс-службе Кремля рассказали, что заседание Госсовета и Совета по науке пройдет 24 декабря. На нем будут подведены итоги и выдвинуты предложения новой долгосрочной программы. Об этом сообщило РИА «Новости».
На мероприятии будут представлены доклады вице-премьера Дмитрия Чернышенко, председателя комиссии Госсовета по направлению «Наука», губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, а также президента РАН Александра Сергеева и ректора МГУ Виктора Садовничего, написал RT.
По словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, такого количества мероприятий как в рамках Года науки и технологий, ранее в стране никогда не проводилось.