Крейсер «Москва» провел артиллерийские стрельбы во время учений в Черном море

В Черном море проходят учения корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск России. По информации издания «Крыминформ», флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» выполнил артиллерийские стрельбы.

«По замыслу учения артиллерийские комплексы применялись для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника, который пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота», — процитировал RT сообщение ЧФ.

В ходе учений составу ракетно-артиллерийской боевой части корабля удалось поразить более 50 морских и воздушных целей условного противника.