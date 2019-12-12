Коты-роботы и экзоскелеты. В Москве показали лучшие разработки молодых изобретателей
Участники представили свои лучшие разработки. Среди них, например, тульский робокот Роршах. Он умеет не только двигаться, но и узнает своего хозяина — и все благодаря встроенным камерам. С ними робокот может стать и робоняней: вы на работе, а он в это время следит за вашими детьми и транслирует все происходящее на экран. Его возможности велики и легко настраиваются. Есть у такого чудесного кота даже свой аккаунт в Instagram. Количество подписчиков постоянно растет, а вот с реальными котами есть пока у Роршаха проблема — за своего не принимают, а иногда даже и бьют.
«Коты его не понимают. Сначала они думают, что это какая-то непонятная игрушка, а потом думают, что это какая-то мяукающая зверушка. Лично моя кошка пыталась это сначала загрызть, потом унести, а потом просто-напросто ударила его лапой и убежала. Не знаю, конечно, какие эмоции были у кошки, но мне показалось, что она восприняла его как какого-то враждебно настроенного киборга», — рассказала участница всероссийского конкурса молодых предпринимателей из города Твери Ирина Соколова.
Все участники конкурса в первую очередь разработчики, а уже потом предприниматели. И у каждого из них есть свой проект. Правда, в этом году участников ждал сюрприз: защищать в итоге пришлось не только свою разработку.
«Мы объявили участникам, что хотим понять, сами ли они разрабатывали свои проекты, или это делали их старшие товарищи. И мы дали им новое задание: они в режиме реального времени и при поддержке менторов, при наличии разных площадок, делали эти проекты», — сообщил организатор всероссийского конкурса молодых предпринимателей Юрий Панов.
Часть разработок можно в прямом смысле опробовать на себе. Так, обычный зритель превращается в серьезного испытателя. Можно, например, протестировать образец медицинского экзоскелета.
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«Мы выбираем самый простой первый режим. Включаем, и у вас идет небольшое сгибание и разгибание. Мы можем добавить функцию вибрации. Минуты через две вы почувствуете еще и подогрев. Он у вас будет идти в область локтевого сустава. Это все как физиопроцедура», — отметил участник всероссийского конкурса молодых предпринимателей, города Белгорода Владислав Дубров.
Когда все проекты будут защищены, специальная комиссия выберет победителей. Те получат призы и, самое главное, возможность сотрудничать с ведущими компаниями нашей страны.