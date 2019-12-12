Коты-роботы и экзоскелеты. В Москве показали лучшие разработки молодых изобретателей

Огромные машины и мельчайшие разработки — в ЦВК «Экспоцентр» снова что-то движется и создается. Теперь здесь собрались самые перспективные умы нашей страны. Все это всероссийский конкурс молодых предпринимателей.

Участники представили свои лучшие разработки. Среди них, например, тульский робокот Роршах. Он умеет не только двигаться, но и узнает своего хозяина — и все благодаря встроенным камерам. С ними робокот может стать и робоняней: вы на работе, а он в это время следит за вашими детьми и транслирует все происходящее на экран. Его возможности велики и легко настраиваются. Есть у такого чудесного кота даже свой аккаунт в Instagram. Количество подписчиков постоянно растет, а вот с реальными котами есть пока у Роршаха проблема — за своего не принимают, а иногда даже и бьют.

«Коты его не понимают. Сначала они думают, что это какая-то непонятная игрушка, а потом думают, что это какая-то мяукающая зверушка. Лично моя кошка пыталась это сначала загрызть, потом унести, а потом просто-напросто ударила его лапой и убежала. Не знаю, конечно, какие эмоции были у кошки, но мне показалось, что она восприняла его как какого-то враждебно настроенного киборга», — рассказала участница всероссийского конкурса молодых предпринимателей из города Твери Ирина Соколова.

Источник фото: телеканал «360»

Все участники конкурса в первую очередь разработчики, а уже потом предприниматели. И у каждого из них есть свой проект. Правда, в этом году участников ждал сюрприз: защищать в итоге пришлось не только свою разработку.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы объявили участникам, что хотим понять, сами ли они разрабатывали свои проекты, или это делали их старшие товарищи. И мы дали им новое задание: они в режиме реального времени и при поддержке менторов, при наличии разных площадок, делали эти проекты», — сообщил организатор всероссийского конкурса молодых предпринимателей Юрий Панов.

Источник фото: телеканал «360»

Часть разработок можно в прямом смысле опробовать на себе. Так, обычный зритель превращается в серьезного испытателя. Можно, например, протестировать образец медицинского экзоскелета.

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«Мы выбираем самый простой первый режим. Включаем, и у вас идет небольшое сгибание и разгибание. Мы можем добавить функцию вибрации. Минуты через две вы почувствуете еще и подогрев. Он у вас будет идти в область локтевого сустава. Это все как физиопроцедура», — отметил участник всероссийского конкурса молодых предпринимателей, города Белгорода Владислав Дубров.

Когда все проекты будут защищены, специальная комиссия выберет победителей. Те получат призы и, самое главное, возможность сотрудничать с ведущими компаниями нашей страны.