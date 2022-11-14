Технологии 14 ноября 2022, 03:56 Костюм «железного человека» создадут для российских военных РИА «Новости»: военные получат полностью покрывающий тело костюм из композитной брони РИА «Новости»

Читать 360tv в

В рамках проекта экипировки российского солдата будущего нового поколения «Легионер» планируется создать из композитной брони костюм «железного человека». Об этом разработчик проекта рассказал РИА «Новости».

Новый костюм, как доспехи средневекового рыцаря, сможет полностью закрыть тело военнослужащего. Об этом рассказал заместитель гендиректора предприятия-производителя боевой экипировки и средств бронезащиты «Армоком» Олег Фаустов. Он принимает участие в разработках.

Реклама

«Эта работа планируется к проведению в рамках НИР „Легионер“. В ней будет рассмотрена возможность изготовления такого бронированного „скафандра“, но для его поддержки, опять же, потребуется экзоскелет», — сказал Фаустов.

Реклама

Создание такого костюма, который полностью бы закрывал тело солдата, собеседник агентства назвал приоритетным направлением работ всех ведущих военных держав.

В начале октября стало известно, что создатели экипировки солдата будущего «Легионер» втрое сократили срок на научно-исследовательские работы. Они завершатся уже к концу следующего года.