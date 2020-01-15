«Коснется всех»: в Агентстве кибербезопасности рассказали, как пройдет переход с Windows 7

Компания Microsoft прекращает поддержку Windows 7. Как процесс отразится на российских банках, «360» рассказал руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лившиц.

Проблема, заметил он не новая: подобное уже происходило в 2015 году, во время перехода с предыдущих версий Windows. Процесс оказался довольно плавным. На такой же исход можно надеяться и сейчас.

«Предполагаю, что в течение двух лет максимум все банки перейдут на Windows 10. В это время кибербезопасность систем будет обеспечена некой платной поддержкой или специальной поддержкой Microsoft по договоренности, или собственными силами», — пояснил Лившиц.

Он заметил, что каждый пятый банк работает на Windows 7. Под эту версию ОС разрабатывалось многое банковское программное обеспечение.

«Речь идет не только о переходе самих банков на новую операционную систему, но и их прикладного программного обеспечения — серверов, рабочих станций и прочего оборудования, которое будет поддерживать новую ОС. <…> По подсчетам, обновление только „оперативки“ потребует не менее 15 миллиардов рублей для банков», — заметил специалист. По его словам, многие кредитно-финансовые организации уже нашли выход из ситуации и заключили с Microsoft соглашение о допподдержке.

В ближайшее время, обратил внимание Евгений Лившиц, регулятор вместе с другими контролирующими органами должен выпустить разъясняющее письмо. В нем банкам объяснят, как поступить, чтобы не получить штраф за нарушение норм кибербезопасности. Время для перехода им дадут, уверен глава профильного агентства.

Он не исключил, что возможны трения между Microsoft и банками, которые состоят в санкционном списке. Однако все проблемы решаемы и просто потребуют чуть больших финансовых вложений. Труднее придется маленьким банкам со скромным бюджетом.

«На клиентах банка это не скажется, <…> но в итоге это коснется всех отраслей, госпредприятий в первую очередь. Переход нужен будет всем», — заключил Лившиц.

Эксперты также полагают, что личные данные клиентов банков останутся в безопасности, даже если поддержка Windows 7 прекратится.