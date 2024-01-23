Технологии 23 января 2024, 14:35 Космоплан для полета на орбитальную станцию создадут в России РКК «Энергия» представила проект космоплана для полета на РОС Roscosmos/via Globallookpress.com

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Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев представил проект космоплана, который, по плану, сможет доставлять космонавтов на будущую Российскую орбитальную станцию. Аппарат собираются выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса.

«Для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения РОС (Российской орбитальной станции) в дальнейшем предлагается использовать космоплан», — процитировало РИА «Новости» отрывок из презентации Соловьева, представленной на «Королевских чтениях».

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По его словам, космоплан сможет двукратно проходить над любой точкой планеты за счет изменения наклонения орбиты. Еще одно преимущество летательного аппарата — многоразовость, за счет которого уменьшатся производственные расходы.

В экипаже корабля будут четыре человека.

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