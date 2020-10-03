Космонавты засняли «протекающий» отсек российского модуля на МКС

Отсек российского модуля «Звезда» на МКС, в котором обнаружили утечку, засняли на GoPro. Камера зафиксировала, с какой скоростью из отсека выходит воздух.

Об этом стало известно из переговоров экипажа станции с Землей, которые транслировали NASA.

Камеру поместили в промежуточный отсек модуля «Звезда», а затем закрыли люки в «протекающий» отсек. GoPro разместили так, чтобы она снимала показания мановакуумметра — это необходимо, чтобы понять, как быстро падает давление в помещении.

Вечером космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вернулись в отсек, чтобы посмотреть материал с камеры. Они сообщили, что за полдня давление снизилось с 733 до 643 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что космонавты смогли обнаружить место утечки воздуха с МКС. Оказалось, что она происходит в российском модуле «Звезда», в одном из четырех отсеков. Остальные три отсека герметичны.

Специалисты с Земли рекомендовали космонавтам на МКС отслеживать свое самочувствие во время работ в «протекающем» модуле. При этом Роскосмос ранее сообщил, что ситуация с протечкой не опасна для жизни и здоровья космонавтов и не мешает станции продолжать полет в пилотируемом режиме.