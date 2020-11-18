Космонавты на МКС открыли люк в вакуум, запертый в течение 11 лет

Космонавты на МКС впервые открыли люк в вакуум, который никто не открывал в течение 11 лет. Он расположен в модуле «Поиск».

«Поиск» запустили на МКС еще в 2009 году, но космонавты все это время для выхода со станции использовали люк в модуле «Пирс».

Трансляцию работ на МКС вел Роскосмос. Россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков начали открывать люк с опозданием на полчаса. План работ был опубликован на сайте Роскосмоса.

Люк снова закроют, но ненадолго. Они лишь проверили герметичность, чтобы удостовериться, что при выходе в открытый космос не будет проблем. Рыжиков и Кудь-Сверчков осмотрели резиновые уплотнения люка, а затем заполнили модуль «Поиск» воздухом. Если утечек кислорода не будет и люк выдержит давление, его будут использовать для выхода в открытый космос.

И для Рыжикова, и для Кудь-Сверчкова это будет первый выход в космическое пространство. Они будут ремонтировать систему терморегулирования модуля «Заря», а также переключат антенну для обеспечения связи в скафандрах «Транзит-Б» с модуля «Пирс» на модуль «Поиск».