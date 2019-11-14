Российские разработчики показали «детей-космонавтов» робота «Федора»

По словам исполнительного директора НПО Евгения Дудорова, компания работает над созданием робототехнических комплексов, которые могут быть использованы для освоения Луны.

Робот «Федор» во время миссии на МКС выполнял секретные задания Рогозина Подробнее

К 2035 году планируется запустить на Луну человекоподобного роота «Кентавр», а к 2036–2040 годам — отправить на российскую лунную базу нового андроида. Ведутся также разработки по созданию робота для решения задач в открытом космосе, а именно для эксплуатации на внешней поверхности Научно-энергетического модуля МКС.

Предполагается также создание робототехнического комплекса «Косморобот» от ЦНИИ робототехники и технической кибернетики.

22 августа текущего года андроид «Федор» отправился на околоземную орбиту на корабле «Союз МС-14» на МКС. 7 сентября робот вернулся на Землю.