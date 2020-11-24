Китай задумался о высадке своих космонавтов на Луну

В Китае обсуждают возможность в ближайшей перспективе отправить на Луну своих космонавтов, а также выбирают подходящий момент в соответствии с научными задачами и с учетом технических и экономических параметров.

Об этом рассказал заместитель главы Центра лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления (CNSA), официальный представитель проекта «Чанъэ-5» Пэй Чжаоюй. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается перспективы высадки китайских космонавтов на Луну, данный проект относится к пилотируемым миссиям, мы обсуждаем эти вопросы», — ответил Чжаоюй на соответствующий вопрос корреспондента агентства.

Как отметил замглавы китайского центра, Пекин собирается осваивать Луну не только при помощи космонавтов, но и при участии роботов.

«Китай успешно развивает свои аэрокосмические технологии. Мы будем ориентироваться на национальные разработки, в соответствии с которыми планируем ставить перед собой новые цели для дальнейшего роста», — уточнил Чжаоюй.

Прогресс космической программы напрямую связан с успешностью экономического роста Китая, добавил замглавы центра. Он также рассказал, что расходы китайских властей на космос будут увеличиваться, поскольку в будущем деятельность Китая по освоению Луны «будет иметь все более комплексный характер».

Чжаоюй также рассказал, что власти Китая готовы к сотрудничеству с другими странами при реализации национального проекта по созданию на Луне постоянной научно-исследовательской базы, пишет агентство. Замглавы центра заявил, что китайское правительство считает Луну и космическое пространство всеобщим достоянием человечества и выступает за их мирное освоение. В этом вопросе Китай поддерживает позицию ООН, отметил Чжаоюй.