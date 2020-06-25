Космонавт сравнил выход туриста в открытый космос с шоу «Танцы со звездами»

Летчик-космонавт Сергей Волков сравнил выход туриста в открытый космос в сопровождении профессионала с телевизионным шоу «Танцы со звездами». В беседе с «360» он пояснил, что есть настоящие танцоры, а есть звезды, которые не тренировались с детства, но при этом как-то танцуют.

«Здесь что-то вроде этого. Есть профессиональные космонавты, которые всю жизнь посвящают этой работе. У них немного другие цели и задачи. А есть люди, которые хотят попробовать», — заявил он.

При этом Сергей Волков уточнил, что для выхода в открытый космос есть четкие прописанные нормативы. Поэтому будущий космический турист должен им соответствовать, чтобы с ним ничего не произошло.

«Основной приоритет всей работы космической отрасли, что все выполняется с максимальной степенью безопасности. Исходя из всех этих правил будет принято решение о том, сколько тренировок ему нужно будет пройти, в каком составе, с кем он будет тренироваться. Да и вообще сам выход, сколько он будет продолжаться», — пояснил он.

При этом он не исключил, что в договоре, который уже заключили с космическим туристом, наверняка прописали оговорки, что человек должен соответствовать оговоренным параметрам. В противном случае его просто не выпустят.

По словам космонавта, выход в открытый космос — это понятие достаточно широкое. Можно выйти по пояс и провести там 10 минут, а можно достаточно долго работать.

Сегодня стало известно, что РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) подписала договор с американской компанией Space Adventures Inc., которая занимается развитием космического туризма. В 2023 году на борту корабля «Союз МС» на Международную космическую станцию отправятся двое туристов. Один из них вместе с профессиональным российским космонавтом выйдет в открытый космос.