Космонавт Соловьев сообщил, что МКС будут использовать до 2030 года

Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что Международную космическую станцию (МКС) будут использовать до 2030 года, написало РИА «Новости».

Космонавт уточнил, что эксплуатацию станции планируется осуществлять с плавным завершением полета. Зимой этого года совет Российской академии наук (РАН) по космосу заявил о необходимости пересмотреть сроки полета МКС, использование которой планировалась до 2024 года, сообщила «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что пилотируемый корабль Crew Dragon отделился от Международной космической станции и вновь автоматически пристыковался к МКС — к другому шлюзу модуля Harmony. Об этом сообщили на сайте NASA. На борту корабля компании SpaceX находятся американские астронавты Шэннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а также японец Соити Ногути, которые прибыли на МКС в ноябре.

В конце апреля они должны вернуться на Землю. Операция по перестыковке корабля под названием Resilience заняла около 40 минут. Она проводилась впервые в истории.