Космонавт снова заснял с МКС строй спутников и отметил, что их стало больше. Видео

Ролик с летящей вереницей спутников снова опубликовал на своей странице в Instagram космонавт Иван Вагнер. Видео он записывал с борта космической станции. В прошлый раз он принял летящие аппараты за неопознанные объекты, но в этот раз для него уже все стало ясно.

Наблюдать пролет спутников можно с 24 по 30 секунду.

«Это спутники, которых с каждым разом становится все больше и больше. Скоро так все небо будет в космических аппаратах», — предупредил космонавт.

В прошлый раз космические аппараты попали в объектив космонавта, когда он вел съемку полярного сияния над Антарктидой. Озадаченный появлением стройного отряда из пяти неизвестных объектов Вагнер попросил своих подписчиков в Twitter помочь ему разгадать загадку, что четким строем пролетело перед его глазами.

Специалисты быстро объяснили, что за несколько дней до съемки Вагнера компания SpaceX Илона Маска запустила очередную партию спутников проекта Starlink. Как рассказал «360» научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин, сначала они действительно летают строем, но потом расходятся на разные орбиты. Таким образом американский предприниматель пытается обеспечить доступ к интернету по всей планете.