Космонавт Скрипочка и астронавты Меир и Морган сегодня вернутся с МКС на Землю

Космонавт Скрипочка вместе с двумя американскими астронавтами Джессикой Меир и Эндрю Морганом сегодня вернутся с МКС на Землю.

В 4:53 по московскому времени произошла расстыковка «Союза МС-15» от модуля «Звезда». Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Предполагается, что в 7:53 судно зайдет в земную атмосферу. Если все пойдет по плану, что космонавты приземляться в Казахстане в 8:17.

На «Союзе» остались россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди. Они там пробудут до 22 октября.

В время 205 дней пребывания на борту МКС экипаж принял два американских корабля Dragon и два Cygnus, а также российский «Прогресс МС-13». За это время космонавты побили рекорд по количеству выходов в открытый космос. Экипаж отладил уникальный магнитный альфа-спектрометр AMS-02 и заменил аккумуляторные батареи.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России.