Космонавт рассказал, почему модуль «Наука» станет любимым местом экипажа МКС

Космонавт Олег Артемьев рассказал ТАСС о том, почему модуль «Наука» может стать любимым местом обитателей космической станции. Все дело в иллюминаторе.

«В модуле „Наука“ есть большой иллюминатор, который направлен по полету станции. Я уверен, что в будущем это будет самым любимым местом времяпрепровождения не только у космонавтов, но и у астронавтов», — сказал Артемьев.

Космонавт уверен% через этот иллюминатор будет сделано множество фотографий Земли — как в научных целях, так и просто на память.

«Должны получиться шикарные фотографии, которые пополнят архив наблюдения за Землей, а также будут использованы в социальных сетях космонавтов», — отметил он.

Российский модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля, сообщили «Известия».