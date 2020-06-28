Космонавт рассказал о развлечениях для туристов в космосе

Полюбоваться видами Земли, сфотографироваться и даже провести эксперименты сможет космический турист в открытом космосе.

Об этом рассказал герой России, космонавт Павел Виноградов в беседе с РИА «Новости».

«Любоваться видами Земли, станции. Пофотографироваться. У нас много летало туристов, очень грамотных, со своими задачами, со своими интересными экспериментами», — рассказал Виноградов.

Он отметил, что в открытом космосе туристы смогут находиться порядка 3,5 часов, но далеко отлететь от станции они не смогут. Космонавт добавил, что у выхода в открытый космос по сравнению с наблюдением через иллюминатор, есть свои плюсы.

«Когда вы имеете возможность не через иллюминатор, а своими глазами увидеть нашу Землю от Кавказа до Саян и дальше, вы вряд ли где-то еще такое сможете сделать. Это другие ощущения, здесь все другое. Адреналин», — заметил Виноградов.

Ранее летчик-космонавт Сергей Волков сравнил выход туриста в открытый космос в сопровождении профессионала с телевизионным шоу «Танцы со звездами». В разговоре с «360» он пояснил, что есть настоящие танцоры, а есть звезды, которые не тренировались с детства, но при этом как-то танцуют.

При этом Волков уточнил, что для выхода в открытый космос есть четкие прописанные нормативы. Поэтому будущий космический турист должен им соответствовать, чтобы с ним ничего не произошло.